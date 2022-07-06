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У Донецьку горить нафтобаза. Представники «днр» заявляють про обстріли

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

В окупованому Донецьку горить нафтобаза в Кіровському районі, російські бойовики заявляють, що її начебто обстріляли ЗСУ.

Про це повідомляють місцеві канали.

На деяких відеозаписах можна бачити вибухи, проте невідомо, хто саме вів ймовірний вогонь по нафтобазі.