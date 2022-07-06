У Донецьку горить нафтобаза. Представники «днр» заявляють про обстріли

В окупованому Донецьку горить нафтобаза в Кіровському районі, російські бойовики заявляють, що її начебто обстріляли ЗСУ.
Про це повідомляють місцеві канали.
На деяких відеозаписах можна бачити вибухи, проте невідомо, хто саме вів ймовірний вогонь по нафтобазі.
- 5 липня в Донецьку горів «КАМАЗ Центр» у Київському районі. Його могли використовувати як склад боєприпасів. Напередодні (4 липня) в Донецьку горіли залізничні обʼєкти. Тоді також заявляли про обстріли. У «днр» казали, що двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень.