Генпрокурор: Нардеп-колаборант олексій ковальов організовував вивезення солі й зерна до росії

Народний депутат України і за сумісництвом колаборант олексій ковальов, який перебуває на окупованій Херсонщині, допомагав росіянам організувати вивіз з області солі та зерна.

Про це 7 липня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«На початку окупації він поїхав на Херсонщину нібито працювати з виборцями та захищати від мародерів свій бізнес, яким не може займатися під час парламентської діяльності. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до рф. «Консерва» відкрилась ФБ-постом, де він захоплювався планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель рф і наполягав, що «росія назавжди». Власне, цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді «заступника голови уряду Херсонської області», яку він обійняв», — зазначила Венедіктова.