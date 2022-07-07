«Радіо Свобода» показало супутникові знімки наслідків вибуху складу боєприпасів у Донецьку

Російське «Радіо Свобода» показало супутникові знімки наслідків вибуху складу боєприпасів в окупованому Донецьку, який розміщався у «КАМАЗ Центрі» у Київському районі міста. На знімках від компанії Planet можна побачити, як виглядав «КАМАЗ Центр» 2 липня і після 6 липня, коли автоцентр вже був знищений вибухом.

Журналісти впевнені, що «КАМАЗ Центр» був складом боєприпасів. На це вказують і відео місцевих жителів, на яких можна бачити боєприпаси, що розлетілися зі складу.

Окупаційна влада стверджує, що по складу завдали удару сили ЗСУ.

«За основною версією, ціль було вражено американськими ракетами M31A1, випущеними з установки HIMARS — як і в попередніх аналогічних випадках за останні тижні, коли російські склади боєприпасів були знищені в Макіївці, Зимогірʼї, Перевальську та інших містах окупованої частини Донбасу», — зазначають журналісти.