Гелікоптер і літак родини віктора медведчука передали на потреби ЗСУ

Правоохоронці передали Збройним силами України заарештований літак і гелікоптер родини нардепа ОПзЖ віктора медведчука, якого судять за держзраду і розграбування національних цінностей.

Про це повідомили у Національній поліції.

Гелікоптер і літак були заарештовані за клопотанням Офісу генерального прокурора в межах розслідування зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК) і розтрати чужого майна (ч. 3 ст. 191 КК). Ця авіація родини медведчука вже передана ЗСУ.