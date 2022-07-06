Гелікоптер і літак родини віктора медведчука передали на потреби ЗСУ

Правоохоронці передали Збройним силами України заарештований літак і гелікоптер родини нардепа ОПзЖ віктора медведчука, якого судять за держзраду і розграбування національних цінностей.
Про це повідомили у Національній поліції.
Гелікоптер і літак були заарештовані за клопотанням Офісу генерального прокурора в межах розслідування зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК) і розтрати чужого майна (ч. 3 ст. 191 КК). Ця авіація родини медведчука вже передана ЗСУ.
- У травні Уряд передав 172 заправки Glusco в управління «Нафтогазу». Мережу повʼязували із медведчуком.
- До цього ДБР провело обшуки у родичів медведчука і нардепа ОПзЖ тараса козака, арештувавши майна на понад 40 млн гривень. 11 травня суд арештував майно родичів медведчука та козака на понад 80 млн гривень.