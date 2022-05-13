Уряд передав 172 заправки Glusco в управління «Нафтогазу». Мережу повʼязували із медведчуком

Уряд передав 127 заправок компанії Glusco в управління державної компанії «Нафтогаз». Про це оголосив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 травня.

«У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти державі й працювати на благо нашої країни та всіх українців», — сказав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Glusco — мережа заправних станцій, яка налічує в Україні 127 автозаправних станцій і 6 нафтобаз. Компанія викупила їх у російської «Роснефти». Офіційним власником мережі свого часу був ізраїльський бізнесмен Нісан Моїсеєв, який пов’язаний дружніми зв’язками з віктором медведчуком, якого в Україні підозрюють у фінансуванні тероризму. 6 грудня 2021 року стало відомо, що мережу Glusco придбав грецький бізнесмен Дімітріос Аніфантакіс.