Понад сотню автомобілів, ділянки та будівлі: суд арештував майно родичів медведчука та козака

Родичі медведчука та козака є суб’єктами кримінального провадження: їх підозрюють у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчих Держбюро розслідувань щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПзЖ віктора медведчука і тараса козака. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 млн гривень.

Ухвалою суду арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КрАЗ та КамАЗ.

Надалі ДБР ініціюватиме передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.