Понад сотню автомобілів, ділянки та будівлі: суд арештував майно родичів медведчука та козака

Личаківський райсуд Львова задовольнив клопотання слідчих Держбюро розслідувань щодо арешту рухомого та нерухомого майна, що належить підприємствам родичів народних депутатів від ОПзЖ віктора медведчука і тараса козака. Розмір статутного капіталу цих шести підприємств становить понад 80 млн гривень.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Родичі медведчука та козака є суб’єктами кримінального провадження: їх підозрюють у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ухвалою суду арешт із забороною права на відчуження та розпорядження майном накладено зокрема на 3 земельні ділянки, 11 нежитлових будівель та приміщень, серед них і приміщення площею майже 300 квадратних метрів у самому центрі Львова. Також арештовані 126 автомобілів, серед яких і легкові, і вантажівки КрАЗ та КамАЗ.
Надалі ДБР ініціюватиме передачу арештованого майна до Нацагентства з управління активами.
- Навесні 2021 року Служба безпеки України провела обшуки у віктора медведчука і повідомила йому про підозру в державній зраді, у розграбуванні надр та передачі росії українського підприємства в окупованому Криму і секретних даних про українські війська.
- Медведчука відправили під цілодобовий домашній арешт, на якому він перебував до початку війни 24 лютого 2022 року. А потім медведчук зник, і правоохоронці просили допомогти його знайти.
- віктора медведчука СБУ затримала 12 квітня. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов розповів, що його затримали на західному кордоні України. За його словами, медведчук після втечі хотів потрапити до росії.
- 27 квітня правоохоронці прийшли з обшуками до родичів медведчука і козака, а 5 травня у родичів медведчука і козака арештували майна на понад 40 млн гривень.