ДБР обшукує родичів віктора медведчука та тараса козака

У Львівській області Державне бюро розслідувань проводить обшуки у родичів нардепів віктора медведчука та тараса козака.

У Львові та області обшуки тривають у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині тараса козака, а також брату віктора медведчука — Сергію. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині тараса козака, слідчі вилучили понад 108 тисяч доларів, 8,5 тисячі євро, 18,6 тисячі російських рублів, документи на обʼєкти нерухомості та банківські картки.

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Обшуки проводять у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр. Родичі козака та медведчука є субʼєктами провадження щодо незаконного видобутку піску на двох карʼєрах у Львівські області.