Суд відправив медведчука під арешт без права застави

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід нардепу віктору медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.
Засідання суду тривало в онлайн-форматі. Суддя нагадав, що медведчук мав перебувати під домашнім арештом, але 26 лютого правоохоронці не виявили нардепа вдома, а 2 березня оголосили у розшук.
- медведчук є фігурантом кримінального провадження за статтею про державну зраду. Йому інкримінують організацію схеми торгівлі вугіллям з окупованими територіями Донбасу. Іншими фігурантами цієї справи є ексміністр енергетики Володимир Демчишин та пʼятий президент України Петро Порошенко.
- 12 жовтня 2021 року Печерський райсуд Києва відправив медведчука під цілодобовий домашній арешт. Прокуратура просила посадити його в СІЗО з правом на заставу в один мільярд гривень.
- 26 лютого після вторгнення росії медведчук втік з-під домашнього арешту і намагався покинути Україну. Однак СБУ затримала політика 12 квітня.
- 13 квітня Личаківський суд Львова арештував ще 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна затриманого нардепа віктора медведчука і його дружини оксани марченко.