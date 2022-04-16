Суд відправив медведчука під арешт без права застави

Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід нардепу віктору медведчуку. Його відправили під арешт без можливості внесення застави.

Засідання суду тривало в онлайн-форматі. Суддя нагадав, що медведчук мав перебувати під домашнім арештом, але 26 лютого правоохоронці не виявили нардепа вдома, а 2 березня оголосили у розшук.