Події 5 липня в огляді «Бабеля»: ЗСУ знищили базу рф у Мелітополі, росія вдарила по Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині, на «Армію дронів» зібрали майже 200 млн грн

Напередодні ворог завдав ракетного удару по Дніпропетровській області. По області випустили 7 ракет, 6 із яких українські військові збили. Ніхто не постраждав. У Покрові росіяни обстріляли приватний сектор. У Харкові вночі росія вдарила ракетами по одному з навчальних закладів Салтівського району. Будівля частково зруйнована, від ракети залишилась вирва на території. На території був один охоронець, постраждалих немає. Уранці 5 липня росія завдала двох ракетних ударів по місту Шостка. Вибух зруйнував підприємство, пошкодив понад сто квартир і легкові автомобілі, що стояли на території. Загалом вибухова хвиля пошкодила щонайменше 24 багатоповерхові житлові будинки.

Російська армія обстріляла центральний ринок Слов’янська Донецької області — щонайменше дві людини загинули, семеро поранені.

Опівдні росіяни атакували авіацією портову інфраструктуру Очакова та Чорноморська. Ударили крилатими ракетами Х-59. Сили ППО ліквідували всі три ракети над морем.

ЗСУ атакували одну з російських військових баз у Мелітополі — казарми, склади з боєприпасами та пальним, і знищили понад 200 російських військових. Понад 300 окупантів дістали поранень.

Уночі на Херсонщині ЗСУ відбили контратаку посиленого взводу росіян. Втративши БТР-82, двох вбитими та п’ятьох пораненими, вони відступили. Пара гелікоптерів ЗСУ вдарила по скупченню противника на північний захід від Правдиного. Українські ракетно-артилерійські підрозділи знищили склад паливно-мастильних матеріалів росіян на Херсонщині.

У Донецьку горить «КАМАЗ Центр». У ньому, імовірно, зберігали боєприпаси. Наразі там лунають вибухи.

На «Армію дронів» зібрали майже 200 мільйонів гривень. Тільки за перший день на рахунок ЗСУ надійшло понад 84,6 мільйона гривень.

Шотландія та Уельс вирішили виділити Україні військову допомогу на загальну суму $121 мільйон. Шотландія дає понад $78 мільйонів, Уельс — $42,5 мільйона. Крім того, Велика Британія пообіцяла надати Україні ще 10 самохідних артилерійських установок. Також ЗСУ додатково отримують дрони-камікадзе.

У росії губернатор Курської області Роман Старовойт повідомив про «ранковий обстріл» прикордонних населених пунктів Глушківського району: є «прильоти» в селі Маркове і рвуться снаряди в селищі Тьоткіне. Попередньо, постраждалих немає. У селі Попово-Лежачі пошкоджені будинки: у них вибито скло і постраждали фасади. У Тьоткіному та Попово-Лежачах немає світла.

Україна підписала угоди про встановлення модульних будинків для 15 тисяч сімей, які потребують тимчасового житла. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідаючи на запитання журналістів на конференції з питань відновлення України, що проходить у швейцарському місті Лугано. Також в уряді завершили розробляти кілька урядових програм із забезпечення житлом, зокрема це лізингова програма під нуль відсотків.