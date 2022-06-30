У Львові заборонили діяльність УПЦ московського патріархату. Депутати міськради звернулися до Верховної Ради

Рішення ухвалили на закритому засіданні міськради. Депутат міськради Юрій Ломага пояснив, що діяльність цих структур має відверто антидержавний та антиукраїнський характер. За його словами, вони створюють штучний розкол у суспільстві на релігійнійному підґрунті.

Депутати Львівської міської ради ухвалили рішення заборонити на території Львівської територіальної громади діяльність української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), а також релігійної секти «догналітів». Їх визнано загрозою національної безпеки України.

Як повідомляє «НВ», депутати звернулись до Верховної Ради з вимогою поширити цю заборону на всю Україну, а парафіянам московського патріархату дали 14 днів на перехід до Православної церкви України.

Раніше рішення про заборону УПЦ МП ухвалила Львівська районна рада, але тоді депутати пояснили, що для його втілення потрібен окремий закон.