У Львові заборонили діяльність УПЦ московського патріархату. Депутати міськради звернулися до Верховної Ради

Депутати Львівської міської ради ухвалили рішення заборонити на території Львівської територіальної громади діяльність української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП), а також релігійної секти «догналітів». Їх визнано загрозою національної безпеки України.
Про це пише ZAXID.Net.
Рішення ухвалили на закритому засіданні міськради. Депутат міськради Юрій Ломага пояснив, що діяльність цих структур має відверто антидержавний та антиукраїнський характер. За його словами, вони створюють штучний розкол у суспільстві на релігійнійному підґрунті.
Як повідомляє «НВ», депутати звернулись до Верховної Ради з вимогою поширити цю заборону на всю Україну, а парафіянам московського патріархату дали 14 днів на перехід до Православної церкви України.
Раніше рішення про заборону УПЦ МП ухвалила Львівська районна рада, але тоді депутати пояснили, що для його втілення потрібен окремий закон.
- З початком вторгнення військ росії деякі представники УПЦ МП почали співпрацювати з окупантами та допомогати їм.
- 30 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону московського патріархату (МП) на території України. У деяких містах заборонили московський патріархат на місцевому рівні.
- У травні УПЦ МП поклала провину за напад росії на Петра Порошенка та Православну церкву України, а в кінці травня Собор УПЦ МП визнав повну самостійність Української православної церкви від російської та засудив війну в Україні.
- 27 травня Собор УПЦ московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність їхньої церкви від російської. Священники також засудили війну та висловили незгоду з позицією патріарха Кирила, який цю війну підтримує. У відповідь російська православна церква провела Синод з цього приводу. В УПЦ МП відібрали єпархії в окупованому Криму.