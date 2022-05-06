У Броварах заборонили московський патріархат на час воєнного стану і дерусифікували 32 вулиці

У Броварах Київської області на весь період воєнного стану заборонили діяльність української православної церкви московського патріархату та провели дерусифікацію 34 вулиць.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко.

Рішенням Броварської міської ради призупинили діяльність упц мп на території громади. Її обʼєкти візьмуть під охорону. Під забороною також мітинги та ходи представників упц мп. Термін дії заборони — на весь період воєнного стану.

Крім того, у Броварах дерусифікували 32 вулиці та провулки. Міський голова опублікував їх перелік: