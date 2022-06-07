Російська церква назвала «шляхом до розколу» останні рішення УПЦ МП і забрала її єпархії в Криму

Російська православна церква провела Синод з приводу останніх рішень Української православної церкви московського патріархату щодо нібито її незалежності від росії. На цьому Синоді російська церква вирішила відібрати в УПЦ МП її єпархії в окупованому Криму.

Про це пише пресслужба РПЦ.

Там зазначили, що після рішення УПЦ МП про нібито викреслення зі свого статусу всіх згадок про підпорядкування РПЦ єпархії в Криму звернулися до патріарха кирила з проханням забрати їх до себе. Синод РПЦ підтримав це рішення і утворив на території півострова Кримську митрополію РПЦ.

Що стосується останніх рішень УПЦ МП, то в РПЦ нагадали, що рішення про зміну статуту мають ухвалюватися винятково за погодженням з російською церквою. Тому бажання УПЦ МП стати нібито незалежними від РПЦ у Москві називають «шляхом до розколу». Російські священники також висловили підтримку тим українським священникам, які досі виступають проти розриву звʼязків із РПЦ.