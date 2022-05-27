Собор УПЦ МП визнав повну самостійність Української православної церкви від російської та засудив війну в Україні

Собор УПЦ Московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність Української православної церкви від російської, а також:

засудив війну в Україні;

попросив Україну та росію продовжити мирні перемовини;

висловив незгоду з позицією патріарха кирила щодо війни в Україні;

висунув умови Православній церкві України, за яких між ними можливий діалог.

«За три місяці війни за кордон були вимушені виїхати понад 6 мільйонів громадян України. Переважно це українці з південних, східних і центральних областей України. Значна частина з них є вірними Української православної церкви. Тому до Київської митрополії Української православної церкви надходять звернення з різних країн із проханнями відкрити українські православні парафії. Очевидно, що багато наших співвітчизників повернеться на Батьківщину, але немало й залишиться на постійне проживання за кордоном. У звʼязку з цим Собор висловлює глибоке переконання, що Українська православна церква не може залишати своїх вірних без духовної опіки та має перебувати поряд з ними в їхніх випробуваннях, організовувати церковні громади в діаспорі», — йдеться в заяві.

Для того, щоб діалог відбувся, Собор УПЦ вимагає від ПЦУ:

«припинити силові захоплення храмів і примусові переводи парафій Української православної церкви»;

«усвідомити, що їхній канонічний статус є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української православної церкви».

Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про її повну самостійність і незалежність.