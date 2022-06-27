Країни G7 розширять санкції проти росії. Що планується?

Країни «Великої сімки» розширять санкції проти росії за вторгнення в Україну.

Нові обмеження анонсували в Адміністрації президента США Джо Байдена.

Майбутні санкції торкнуться російського військового виробництва та ланцюжків поставок, доступу до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, у тому числі до тих, які підтримують російську військово-промислову базу та технологічний сектор, а також російських фізичних осіб та компаній.

Під санкції потраплять сотні фізосіб і компаній. Крім того, на росію чекає підвищення мита на понад 570 груп товарів сумарною вартістю близько $2,3 мільярда, а також заборона на імпорт золота з рф, що вже анонсували раніше.

Крім цього, санкції накладуть на низку компаній та фізосіб, які допомагають росії обходити обмеження.