Країни G7 розширять санкції проти росії. Що планується?

Країни «Великої сімки» розширять санкції проти росії за вторгнення в Україну.
Нові обмеження анонсували в Адміністрації президента США Джо Байдена.
Майбутні санкції торкнуться російського військового виробництва та ланцюжків поставок, доступу до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, у тому числі до тих, які підтримують російську військово-промислову базу та технологічний сектор, а також російських фізичних осіб та компаній.
Під санкції потраплять сотні фізосіб і компаній. Крім того, на росію чекає підвищення мита на понад 570 груп товарів сумарною вартістю близько $2,3 мільярда, а також заборона на імпорт золота з рф, що вже анонсували раніше.
Крім цього, санкції накладуть на низку компаній та фізосіб, які допомагають росії обходити обмеження.
У Білому домі додали, що за кілька місяців експорт США до росії, зокрема критично важливих технологій, необхідних путіну для підтримки своїх збройних сил, скоротився приблизно на 97%. Імпорт у росію товарів із усього світу може впасти на 40%. ВВП росії скоротиться, а інфляція підніметься до понад 20%.
- 26 червня у Німеччині стартував саміт лідерів «Великої сімки». Тоді Джо Байден повідомив, що лідери G7 узгодили ембарго на російське золото. В той же день Японія запровадила додаткові санкції проти росії і заборонила імпорт російського золота.
- Окремо лідери G7 пообіцяли безстроково підтримувати Україну у війні з росією.
- У ніч на 27 червня у росії стався дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті — вперше з 1918 року. Це стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.