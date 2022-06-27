У росії вперше з 1918 року стався дефолт за зовнішнім боргом

У росії стався дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті вперше з минулого століття, що стало кульмінацією дедалі жорсткіших західних санкцій, які перекрили шляхи платежів закордонним кредиторам.

Про це пише Bloomberg.

Протягом місяців країна знаходила шляхи обходу покарань, запроваджених після вторгнення в Україну. Але наприкінці дня в неділю, 26 червня, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі $100 мільйонів до 27 травня, що вважається дефолтом у разі невиплати.

«Це ознака швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного ізгоя. З початку березня національні єврооблігації торгуються на проблемних рівнях, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відірвані від світової фінансової системи», — пише видання.

Сама росія відмовляється визнати дефолт і заявляє, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі $40 мільярдів у рублях, критикуючи «форс-мажорну» ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід.