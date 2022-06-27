Розслідування УП: Колишня омбудсман Людмила Денісова розповідала непідтверджені історії про зґвалтування, щоб «допомогти Україні»

Колишня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, перебуваючи на посаді, розповідала непідтверджені історії про зґвалтування російськими окупантами дітей.

Такого висновку дійшла «Українська правда» в ході власного розслідування, яке оприлюднили 27 червня. Видання розповіло непублічну сторону звільнення Денісової.

Так, у березні Людмила Денісова за підтримки ЮНІСЕФ запустила додаткову до існуючої на той момент гарячу лінію психологічної підтримки. Нею опікувалась психологиня Олександра Квітко — дочка Денісової. Про роботу Квітко працівники Офісу омбудсмена не знали нічого: хто і як часто їй дзвонить, чи фіксуються ці дзвінки, яку допомогу надають жертвам.

Історії злочинів, які Денісова з дочкою озвучували публічно, правоохоронцям ніхто не передавав. Журналісти також не змогли знайти підтвердження історій, які розповідали Квітко та Денісова, навіть коли ці історії мали деталі, що могли допомогти в пошуку жертв. Жодних доказів того, що ці жертви взагалі існували, ані омбудсман, ані психологиня надати не змогли ні журналістам, ні слідству, яке викликало їх як свідків для зʼясування подробиць.

На допиті, як зʼясувала «Українська правда», Денісова зізналася правоохоронцям, що історії чула від своєї дочки, а та розповіла, що переповідала їх мамі «за чаюванням», також Денісова нібито пояснила, що розповідала моторошні історії, бо «хоче перемоги для України».

Водночас до українських правоохоронців і парламентарів зверталися європейські партнери та просили надати докази зґвалтувань, однак омбудсман «давала задню» і не координувала свої дії з парламентом. Усе це стало підґрунтям для її стрімкого звільнення.