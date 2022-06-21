Нардепа Дмитра Лубінця пропонують призначити новим омбудсманом — замість Людмили Денісової

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вніс кандидатуру народного депутата Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Про це Стефанчук повідомив у вівторок, 21 червня.

Дмитро Лубінець — нардеп від депутатської групи «За майбутнє», голова Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій

31 травня Верховна Рада звільнила з посади омбудсмана Людмилу Денісову. Причина — незадоволеність її роботою на посаді, зокрема щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації людей та дітей з окупованих територій. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук. Сама ж Денісова заявила, що вона не займалась цими питаннями, адже в неї не було таких повноважень.