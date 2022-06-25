Катери та HIMARS. Пентагон уточнив, що містить новий пакет військової допомоги Україні

Пентагон розкрив перелік озброєння, яке отримає Україна у рамках нового пакета військової допомоги на $450 мільйонів.

Українська сторона отримає 18 морських і річкових патрульних катерів — два 10-метрові річкові судна, шість 12-метрових морських бойових катерів і десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Також США нададуть чотири високомобільні реактивні системи HIMARS, 36 тисяч артилерійських снарядів калібру 105 мм, 18 тактичних тягачів для гаубиць, 1,2 тисячі автоматичних гранатометів Mk-19 і 2 тисячі кулеметів.