США оголосили про нову військову допомогу Україні на $450 мільйонів. Вона включатиме нові HIMARS

США виділяють Україні ще $450 мільйонів військової допомоги.

Про це повідомив речник Державного департаменту Джон Кірбі.

Допомога включатиме реактивні системи залпового вогню та десятки тисяч боєприпасів для артилерії. Кірбі підкреслив, що загальна частина військової допомоги Україні з боку Штатів після російського вторгнення склала $6,1 мільярда.