Події 24 червня в огляді «Бабеля»: ЗСУ виходять із Сєвєродонецька, у Херсоні знову підірвали колаборанта

Напередодні внаслідок російських обстрілів у Чугуєві на Харківщині шестеро людей отримали поранення, з них двоє дітей ― 6 і 9 років. Двоє людей загинули в місті Балаклія Ізюмського району. У Харкові російські війська завдали ракетного удару по спортивному комплексу одного з навчальних закладів. У зруйнованій будівлі почалася пожежа. Уночі росія обстріляла території Запорізької області з реактивних систем залпового вогню. Попередньо, під обстрілом опинились обʼєкти інфраструктури в районі одного з населених пунктів біля Запоріжжя. Інформація щодо руйнувань і постраждалих уточнюється.

Українські військові отримали наказ відійти від Сєвєродонецька Луганської області, бо немає сенсу перебувати на розбитих позиціях ― зростає кількість загиблих. У Лисичанськ з боку Тошківки та Золотого просуваються росіяни, вони мають успіх у деяких населених пунктах. Російська армія зайшла в Гірську громаду Сєвєродонецького району й окупувала її. У громаді залишилось до 4 тисяч місцевих жителів, немає ані електрики, ані води, ані газу. Можливості підвезти гуманітарну допомогу в громаду теж немає. Крім того, росіяни знищують з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

У Херсоні підірвали колаборанта дмитра савлученка. Так званий начальник «департаменту сімʼї, молоді та спорту Херсонської ВЦА» дмитро савлученко від початку вторгнення росії почав співпрацювати з окупантами. Російське пропагандистське видання РИА пише про «теракт» і підірваний автомобіль.

ЗСУ взяли в полон пілота російського штурмовика Су-25, збитого 17 червня. Пілот зізнався, що він колишній майор ВПС росії, який влаштувався працювати до «ПВК Вагнера», і здійснив кілька бойових вильотів. Залучення пенсіонерів, які зараз працюють за контрактом із ПВК, для виконання завдань безпосередньої авіаційної підтримки свідчить про те, що російські ВПС, ймовірно, щосили намагаються підтримати вторгнення в Україну з достатньою кількістю екіпажів. Імовірно, це повʼязано з бойовими втратами росії та нестачею належним чином підготовлених пілотів.

За даними розвідки США, флот росії отримав наказ замінувати підходи до портів Одеси та Очакова. Гирло річки Дніпро росіяни вже замінували, щоб заблокувати експорт зерна. The Guardian пише, що росія цілеспрямовано хоче заблокувати водне сполучення з Україною.

Фонд «Повернись живим» реалізував найдорожчий у своїй історії проєкт ― придбали 20 безпілотників PD-2 із пересувними наземними станціями, загальна вартість приблизно $8,5 мільйона, або 300 мільйонів гривень. PD-2 ― це багатоцільові, насамперед розвідувальні безпілотні комплекси вітчизняного виробництва. Радіус польотів ― понад 200 кілометрів. Сумарна протяжність маршруту PD-2 (на одному баку) може перевищувати тисячу кілометрів.

Ще чотири РСЗВ HIMARS прибудуть до України з Америки в середині липня, пише CNN з посиланням на високопосадовця з Міноборони США ― група українських військових уже проходить навчання з експлуатації.

Парламентська асамблея Ради Європи дійшла висновку, що 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області літак Malaysian Airlines рейсу MH17 був збитий ракетою з російського зенітно-ракетного комплексу «Бук». ПАРЄ підтвердила: російські версії, що літак збили українські винищувачі, українська ракета «Бук», випущена з підконтрольної Україні території, були повністю спростовані.

У росії під Рязанню військово-транспортний літак Іл-76 здійснив жорстку посадку через несправність двигуна. При зіткненні із землею літак частково зруйнувався. На борту було 10 людей, щонайменше двоє загинули.