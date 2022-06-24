Росіяни захопили селище Гірське Луганської області

У Луганській області російська армія зайшла в Гірську громаду Сєвєродонецького району й окупувала її.

Про це вранці 24 червня в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив глава Гірської громади Олексій Бабченко.

«Станом на 08:00 Гірська громада повністю окупована. На околицях ідуть незначні бої, але ворог зайшов. Попри міцне укріплення в районі Золотого, прорив був з напрямку Оріхове — Тошківка, зайшли з двох сторін. Частина [окупантів] вийшла на тил — це Мирна Долина, Підлісне, Лоскутівка, інша рушила в напрямку Гірського та Золотого. Наразі встановлюється окупаційний режим», — заявив Олексій Бабченко.

У громаді залишилось до 4 тисяч місцевих жителів, немає ані електрики, ані води, ані газу. Можливості підвезти гуманітарну допомогу у громаду теж немає.