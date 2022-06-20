Угорщина запропонувала свою територію для вивезення зерна із заблокованих портів України

Угорщина готова організувати вивіз українського зерна із заблокованих портів через свою територію.
Про це пише The Guardian.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Також він заявив, що росія запевнила Угорщину у безперебійності поставок газу.
Напередодні верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель назвав блокування росією вивезення українського зерна воєнним злочином. За його словами, росія понесе за це відповідальність.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту з Одеського порту.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що найкращею гарантією безпеки для українських портів і розблокування експорту зерна є зброя.
- Туреччина та росія узгодили план, як безпечно вивозити українське зерно та розблокувати порт в Одесі. Однак в Україні поки сумніваються, чи погоджуватися на нього.
- Американський президент Джо Байден 14 червня заявив, що США разом з європейськими союзниками працюють над тим, щоб вивезти заблоковане українське зерно залізницею. Для цього вони планують побудувати зерносховища біля кордону України.