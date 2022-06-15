Огляд подій 15 червня: окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів», США відправлять Україні зброї ще на мільярд доларів

Уночі російські війська з «Ураганів» обстріляли місто Апостолове у Дніпропетровській області. Мер міста повідомив, що 4 людини загинули, пошкоджені 10 приватних будинків і лікарня. Війська росії зранку обстріляли Шалигінську громаду Сумської області. З території рф прилетіли вісім мінометних снарядів, жертв немає. Бої тривають у Сєвєродонецьку, Тошківці та в районі Врубівки, у Лисичанську багато поранених. За добу зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили чотири крилаті ракети та два безпілотники російських окупантів. Унаслідок падіння уламків збитої над Золочевом Львівської області російської ракети постраждали шестеро людей, зокрема однорічний хлопчик. Усі постраждалі в задовільному стані.

80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ показала відео «гарматного рекорду» львівських десантників. Протягом 13 червня артилерія бригади знищила два комплекси РСЗВ «Ураган» та бойову транспортну машину до них, один БТР, бронеавтомобіль «Тигр», дві вантажівки та склад з боєприпасами, імовірно, з ракетами до «Урагану».

У Миколаївській області українська авіація завдала удару по скупченню російських окупантів. Втрати росіян наразі уточнюються, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

ЗСУ ліквідували російського полковника, пропагандиста сергія постнова. Він загинув у ніч проти 14 червня. Пропагандист очолював відділ росгвардії та супроводжував окупантів у Гостомелі, у Харківській та Луганській областях.

В окупованому Мелітополі росіяни крадуть у місцевих фермерів насіння соняшника та відбирають урожай черешні, повідомив міський голова Іван Федоров. Викрадений врожай вивозять залізницею до Криму. Окупанти продовжують скупляти у місцевих фермерів черешню по 10 гривень за кілограм.

Депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник повідомив про звільнення сіл Співаківка та Заводи на Харківщині. За його словами, ЗСУ звільнили від росіян села, які розташовані по обидва береги річки Сіверський Донець. Генштаб офіційно цю інформацію не повідомляв.

Суд заборонив Соціалістичну партію України, яку з 2018 року очолював колаборант ілля кива. Вона стала сьомою політсилою, яку заборонили як проросійську. Окрім СПУ, заборонені партії «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість і розвиток», «Держава», «НАШІ» та «Блок володимира сальдо».

Прокуратура заочно оголосила про підозру в державній зраді меру окупованого Вовчанська анатолію степанцю — він перейшов на бік окупантів.

США передаватимуть Україні розвідувальні дані для ведення вогню з реактивних систем залпового вогню, насамперед західних. У Міноборони США заявили, що українські військові вже закінчують навчання з використання реактивних систем HIMARS і M270 MLRS.

У росії дефіцит на ринку безпілотників. Ціни на них зросли, а китайська компанія DJI відмовилась постачати продукцію до рф. Дрони DJI займали 90% ринку.

Премʼєр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович і премʼєр-міністр Албанії Еді Рама приїхали до Києва. Вони вже відвідали Ірпінь.

Німеччина заморозила російські активи на €4,48 мільярда, повідомив міністр фінансів країни Крістіан Лінднер. Під заморожування потрапили також інвестиції компаній.

США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на мільярд доларів. До нього увійдуть артилерія і берегові системи оборони, а також боєприпаси для артилерії та сучасних ракетних систем.