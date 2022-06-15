ЗСУ ліквідували російського пропагандиста сергія постнова

Збройні сили України ліквідували російського полковника, пропагандиста сергія постнова.

Про це повідомляють російські ЗМІ та рада ветеранів центрального апарату відділу внутрішніх справ рф.

Постнов загинув у ніч із 13 на 14 червня під час «виконання військового обов’язку». Деталі його смерті не вказані.

Пропагандист був начальником відділу департаменту із взаємодії із засобами масової інформації росгвардії. Він супроводжував окупантів у Гостомелі (Київська область), в Харківській та Луганській областях.