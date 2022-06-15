Прокуратура оголосила про підозру меру Вовчанська за перехід на бік окупантів

Прокуратура заочно оголосила про підозру у державній зраді меру окупованого Вовчанська Анатолію Степанцю. Він перейшов на бік окупантів.

Про це пише пресслужба Офісу генпрокурора.

«За даними слідства, посадовець, який перейшов на бік РФ, підтримав створення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області» та добровільно брав участь у її діяльності. 3 червня 2022 року в окупованому Куп’янську він взяв участь у заході, на якому було створено незаконний орган», — зазначають у відомстві.

Досудове розслідування проводить місцеве управління СБУ.

Інформація про Степанця під час окупації Вовчанська надходила суперечлива. Ще на початку березня він наголошував, що попри захоплення росіянами міської ради він та його команда лишаються українськими. У квітні зʼявилася інформація про те, що Степанця викрали, а також катували і знімали на відео.