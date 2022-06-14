Китайський лідер Сі Цзіньпін підписав директиву про «спеціальні операції» армії КНР. Це поганий сигнал Тайваню

Президент Китаю Сі Цзіньпін підписав директиву про «невійськове» використання Збройних сил КНР, що може говорити про підготовку до вторгнення на Тайвань під виглядом «спеціальної операції».
Про це пише Radio Free Asia.
Директива набирає чинності 15 червня. Державні ЗМІ Китаю документ не публікують, а лише вказують, що він регулює основні принципи застосування військ у невоєнний час, організацію командування та види операцій.
Як повідомляє держагенція Xinhua, директива націлена на «захист життя та майна людей, захист національного суверенітету, безпеки та інтересів розвитку, а також на захист регіональної стабільності». Документ містить 59 статей у шести розділах, які служать «правовою підставою для військових операцій» у невоєнний час.
До таких операцій можна віднести допомогу у разі стихійного лиха і морський супровід, чим війська КНР і так займаються, але приховування тексту документа спричинює занепокоєння. RFA пише, що ця директива може стати правовим підґрунтям для вторгнення у непримарній перспективі.
- Армія Китаю останні три роки активно нарощує військову міць поблизу Тайваню. З 2020 року офіційна риторика Китаю допускає «воззʼєднання» з Тайванем унаслідок збройного вторгнення. Лідер КНР Сі Цзіньпін закликав військових «зосередити всі свої уми й енергію на підготовці до війни».
- У середині вересня 2020 року армія Китаю провела великі військові навчання поблизу Тайваньської протоки. Тоді на Тайвань прибула американська делегація.
- У січні 2021 року США вирішили скасувати внутрішні обмеження на співпрацю з Тайванем. 30 січня Китай пригрозив Тайваню війною, якщо незалежність острова визнають США.
- 23 травня 2022 року президент США заявив, що Вашингтон готовий застосувати військову силу, якщо Китай спробує захопити Тайвань.
- 10 червня міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що КНР «без вагань почне війну» за Тайвань, якщо острів проголосить незалежність.