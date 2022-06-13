Президент росії звільнив з «Россотрудничества» колаборантку Наталію Поклонську

Президент Володимир Путін звільнив колишню «прокурора Криму» Наталію Поклонську з посади заступника голови «Россотрудничества». На цій посаді вона пробула чотири місяці.

Про це повідомляє Meduza та низка російських пропагандистських ЗМІ.

Деякі ЗМІ акцентують на тому, що раніше Поклонська заявила, що «літера Z символізує трагедію та горе як для росії, так і для України».

Сама Поклонська заявила пропагандистам, що указ про її звільнення було підписано у зв’язку з її переходом на іншу роботу.