Президент росії звільнив з «Россотрудничества» колаборантку Наталію Поклонську

Президент Володимир Путін звільнив колишню «прокурора Криму» Наталію Поклонську з посади заступника голови «Россотрудничества». На цій посаді вона пробула чотири місяці.
Про це повідомляє Meduza та низка російських пропагандистських ЗМІ.
Деякі ЗМІ акцентують на тому, що раніше Поклонська заявила, що «літера Z символізує трагедію та горе як для росії, так і для України».
Сама Поклонська заявила пропагандистам, що указ про її звільнення було підписано у зв’язку з її переходом на іншу роботу.
- Поклонська — колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Держдуми Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ. В Україні Поклонська в розшуку.
- У жовтні 2021 року путін призначив Поклонську послом у Кабо-Верде. МЗС України після цього звернулося до влади Кабо-Верде та нагадало про розшук.
- Київський апеляційний суд 6 грудня дозволив затримати Наталію Поклонську.
- 19 січня Поклонська повідомила, що у звʼязку з «особистими обставинами» скасувала плани щодо вступу на посаду посла в Кабо-Верде. 2 лютого 2022 року її призначили на посаду у «Россотрудничество».