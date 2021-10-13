Колишнього «прокурора Криму» Поклонську відправили послом у Кабо-Верде

Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього «прокурора Криму» Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде.

Про це свідчить відповідний указ на офіційному порталі правової інформації РФ.

Своїм указом Путін наділив Поклонську повноваженнями Надзвичайного та Повноважного посла.

Поклонська — колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присязі та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.

В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу — «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена у розшук.