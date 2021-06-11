Прокуратура завершила розслідування проти Поклонської, Аксьонова та ще шести чиновників. Матеріали скерують до суду

Правоохоронці завершили розслідування у справі щодо окупації Криму та державної зради восьми колишніх високопосадовців автономної республіки, які посприяли анексії півострова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

Слідство встановило, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого — березня 2014 року, перебуваючи на території АР Крим та міста Севастополя, створили злочинну організацію.

Вони мали на меті повалити конституційний лад та змінити межі території України.

У держзраді підозрюють: