Прокуратура завершила расследование против Поклонской, Аксенова и еще шести чиновников. Материалы направят в суд

Правоохранители завершили расследование по делу об оккупации Крыма и государственной измене восьми бывших высокопоставленных чиновников автономной республики, которые способствовали аннексии полуострова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Следствие установило, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля — марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию.

Они имели цель свергнуть конституционный порядок и изменить границы территории Украины.

В госизмене подозревают: