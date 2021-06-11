Прокуратура завершила расследование против Поклонской, Аксенова и еще шести чиновников. Материалы направят в суд

Правоохранители завершили расследование по делу об оккупации Крыма и государственной измене восьми бывших высокопоставленных чиновников автономной республики, которые способствовали аннексии полуострова.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Следствие установило, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля — марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию.
Они имели цель свергнуть конституционный порядок и изменить границы территории Украины.
В госизмене подозревают:
- экс-депутата Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем так называемого председателя Совета Министров Республики Крым Сергея Аксенова;
- экс-главу Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем так называемого главу Государственного Совета Республики Крым Владимира Константинова;
- бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины, в дальнейшем так называемого прокурора Республики Крым Наталью Поклонскую;
- Севастопольского городского главу Юрия Дойникова;
- экс-начальника отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в АР Крым, в дальнейшем так называемого министра внутренних дел Республики Крым Сергея Абисова;
- начальника штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем так называемого начальника Пограничной службы Республики Крым В.И. Мельниченко;
- бывшего депутата Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем так называемого первого заместителя председателя Совета Министров Республики Крым Рустама Темиргалиева;
- бывшего начальника управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем так называемого начальника ФСБ в Республике Крым Петра Зиму.
Экс-чиновников Крыма подозревают сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255).
Материалы дела открыли для ознакомления стороне защиты, а затем их направят в суд.