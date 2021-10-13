Бывшего «прокурора Крыма» Поклонскую отправили послом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин назначил бывшего «прокурора Крыма» Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

Об этом свидетельствует соответствующий указ на официальном портале правовой информации РФ.

Своим указом Путин наделил Поклонскую полномочиями чрезвычайного и полномочного посла.

Поклонская — бывший украинский, а ныне российский юрист. До 2014 года работала в прокуратуре АР Крым. После оккупации полуострова Россией изменила присяге и перешла на сторону оккупантов, возглавив «прокуратуру Крыма». В 2016 году была избрана депутатом Государственной Думы России, где занимала должность заместителя главы комитета по международным делам.

В Украине против Поклонской возбуждено уголовное производство по статье 109 ч. 1 Уголовного кодекса — «действия, предпринятые с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также сговор для совершения таких действий». Объявлена в розыск.