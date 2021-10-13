МЗС: Україна звернулася до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом і нагадала про розшук

Міністерство закордонних справ України звернулося до Кабо-Верде через призначення послом Росії у цій країні колишнього прокурора у Криму Наталії Поклонської.
Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «РБК-Україна».
«У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці», — підкреслив він.
За його словами, Україна вже порушила перед Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.
Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у своєму Twitter також зазначив, що призначення Поклонської послом у Кабо-Верде може дати можливість Україні звернутися щодо її екстрадиції.
- Президент Росії Володимир Путін призначив колишнього «прокурора Криму» Наталію Поклонську послом у Кабо-Верде.
- Поклонська — колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Державної Думи Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ.
- В Україні проти Поклонської порушено кримінальне провадження за статтею 109 ч. 1 Кримінального кодексу — «дії, початі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про здійснення таких дій». Оголошена в розшук.