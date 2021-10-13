МЗС: Україна звернулася до Кабо-Верде через призначення Поклонської послом і нагадала про розшук

Міністерство закордонних справ України звернулося до Кабо-Верде через призначення послом Росії у цій країні колишнього прокурора у Криму Наталії Поклонської.

Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі «РБК-Україна».

«У зв’язку із призначенням Наталії Поклонської послом Росії в Кабо-Верде нагадуємо, що колишня прокурорка російської окупаційної адміністрації в Криму розшукується за державну зраду проти нашої держави. Вона перебуває під санкціями України, ЄС, США, Канади та Японії. Сховатися не вийде навіть в Африці», — підкреслив він.

За його словами, Україна вже порушила перед Кабо-Верде питання злочинної діяльності Поклонської.

Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у своєму Twitter також зазначив, що призначення Поклонської послом у Кабо-Верде може дати можливість Україні звернутися щодо її екстрадиції.