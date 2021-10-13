МИД: Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом и напомнила о розыске

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Кабо-Верде из-за назначения послом России в этой стране бывшего прокурора в Крыму Натальи Поклонской.

Об этом рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».

«В связи с назначением Натальи Поклонской послом России в Кабо-Верде напоминаем, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», — подчеркнул он.

По его словам, Украина уже подняла перед Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Поклонской.

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в своем Twitter также отметил, что назначение Поклонской послом в Кабо-Верде может дать возможность Украине обратиться за ее экстрадицией.