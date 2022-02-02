Путін звільнив «прокурора Криму» Поклонську з посади посла в Кабо-Верде і знайшов їй нову роботу

Президент Володимир Путін звільнив колишню «прокурора Криму» Наталію Поклонську з посади посла Росії у Кабо-Верде.

Про це йдеться у відповідному указі.

Іншим указом Путін призначив Поклонську заступником очільника Федерального агентства у справах Співдружності Незалежних Держав, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці («Россотрудничество»).

Поклонська — колишня українська, а нині російська юристка. До 2014 року працювала у прокуратурі АР Крим. Після окупації півострова Росією зрадила присягу та перейшла на бік окупантів, очоливши «прокуратуру Криму». У 2016 році була обрана депутатом Держдуми Росії, де обіймала посаду заступника голови комітету з міжнародних справ. В Україні Поклонська в розшуку.