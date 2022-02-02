Путин уволил «прокурора Крыма» Поклонскую с должности посла в Кабо-Верде и нашел ей новую работу

Президент Владимир Путин уволил бывшую «прокурора Крыма» Наталью Поклонскую с должности посла России в Кабо-Верде.
Об этом говорится в соответствующем указе.
Другим указом Путин назначил Поклонскую заместителем главы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, проживающих за рубежом соотечественников и по международному гуманитарному сотрудничеству («Россотрудничество»).
Поклонская — бывшая украинская, а ныне российская юристка. До 2014 года работала в прокуратуре АР Крым. После оккупации полуострова Россией изменила присяге и перешла на сторону оккупантов, возглавив «прокуратуру Крыма». В 2016 году была избрана депутатом Госдумы России, где занимала должность заместителя главы комитета по международным делам. В Украине Поклонская в розыске.
- В октябре 2021 года Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. МИД Украины после этого обратился к властям страны и напомнил о розыске.
- Киевский апелляционный суд 6 декабря 2021 года разрешил задержать Наталью Поклонскую.
- 19 января Поклонская сообщила, что по «личными обстоятельствами» отменила планы по вступлению в должность посла России в Кабо-Верде.