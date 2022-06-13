SIPRI: Ризик застосування ядерної зброї досяг найвищого рівня з часів Холодної війни

Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

На думку фахівців, підвищення ризиків пов’язано з тим, що країни «ядерного клубу» збільшують кількість боєголовок та проводять модернізацію арсеналу. Про це у 2021 році заявляли і Велика Британія і США. Також збільшують запаси зброї Пакистан та Індія. Ізраїль модернізує свій арсенал, Франція офіційно запустила програму розробки підводного човна третього покоління, а КНДР проводить випробування ядерних озброєнь.

Посилення міжнародної напруги сприяє загостренню ядерної риторики між державами. Також є проблеми у галузі ядерної дипломатії. У SIPRI нагадують, що переговори щодо стратегічної стабільності між росією та США фактично заморожені. Крім того, постійні члени Ради безпеки ООН — росія, Китай, Франція, Велика Британія та США — так і не приєдналися до Договору про заборону ядерної зброї.

Крім цього, на тлі військового вторгнення в Україну росія почала погрожувати ядерною війною світу.