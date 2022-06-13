SIPRI: Ризик застосування ядерної зброї досяг найвищого рівня з часів Холодної війни

Ризик застосування ядерної зброї у світі досяг найвищого рівня з часів Холодної війни.
Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
На думку фахівців, підвищення ризиків пов’язано з тим, що країни «ядерного клубу» збільшують кількість боєголовок та проводять модернізацію арсеналу. Про це у 2021 році заявляли і Велика Британія і США. Також збільшують запаси зброї Пакистан та Індія. Ізраїль модернізує свій арсенал, Франція офіційно запустила програму розробки підводного човна третього покоління, а КНДР проводить випробування ядерних озброєнь.
Посилення міжнародної напруги сприяє загостренню ядерної риторики між державами. Також є проблеми у галузі ядерної дипломатії. У SIPRI нагадують, що переговори щодо стратегічної стабільності між росією та США фактично заморожені. Крім того, постійні члени Ради безпеки ООН — росія, Китай, Франція, Велика Британія та США — так і не приєдналися до Договору про заборону ядерної зброї.
Крім цього, на тлі військового вторгнення в Україну росія почала погрожувати ядерною війною світу.
- Ще у вересні 2021 року генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ знищити ядерну зброю. На початку 2022 року США, Китай, росія, Британія та Франція виступили із заявою щодо запобігання ядерній війні, проте зараз росія погрожує сусідам ядерним ударом.