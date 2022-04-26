Кім Чен Ин планує збільшити ядерний арсенал Північної Кореї

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що хоче прискорити розвиток ядерного арсеналу країни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

Про ці плани Кім Чен Ин заявив під час військового параду, що відбувся 25 квітня з нагоди річниці заснування збройних сил Північної Кореї.

«Ядерні сили нашої республіки повинні бути повністю готові виконати свою відповідальну місію і в будь-якої миті задіяти свій унікальний засіб стримування», — зазначив він.

Представники США та Південної Кореї заявляють, що фіксують ознаки нового будівництва на єдиному відомому ядерному полігоні в КНДР, який офіційно закрили у 2018 році. Це свідчить про те, що Пхеньян, можливо, готується відновити випробування ядерної зброї.