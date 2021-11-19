У НАТО заявили про можливість розташувати ядерну зброю у країнах Східної Європи. Росія проти

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс може розмістити ядерну зброю у країнах Східної Європи, якщо від неї відмовиться Німеччина. У Росії вже назвали це порушенням договорів.

Про таку можливість генсек НАТО розповів на конференції NATO Talk 2021.

«Я очікую, що Німеччина продовжить брати участь у системі спільного використання ядерної зброї. Тому що це важливо для всієї Європи, і це багатостороння структура. Альтернатива спільного використання ядерної зброї НАТО — це різні види двосторонніх домовленостей. Що стосується Німеччини, ви, звичайно, можете вирішити, чи буде ядерна зброя у вашій країні. Але альтернативою є те, що у нас буде ядерна зброя в інших країнах Європи, також на схід від Німеччини», — пояснив він.

За його словами, у світі не повинно бути ядерної зброї. Але поки вона є в інших державах, вона має бути і в НАТО. Столтенберг підкреслив, що це дає європейським союзникам «ефективну ядерну парасольку».

Водночас у Росії вже виступили проти розміщення ядерної зброї у Східній Європі. Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що це порушує договір про відносини між Росією та НАТО.

«Якщо він так дійсно сказав, значить, для НАТО, колективним голосом якого говорить генеральний секретар, основного акту Росія —НАТО більше не існує», — пояснив він.

У цьому документі НАТО зазначало, що не буде розгортати ядерну зброю на території нових членів Альянсу. У МЗС РФ вважають, що ці обов’язки є фундаментальними для системи безпеки в Європі.