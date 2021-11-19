В НАТО заявили о возможности размещения ядерного оружия в странах Восточной Европы. Россия против

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс может разместить ядерное оружие в странах Восточной Европы, если от него откажется Германия. В России уже назвали это нарушением договоров.

О такой возможности генсек НАТО рассказал на конференции NATO Talk 2021.

«Я ожидаю, что Германия продолжит участвовать в системе совместного использования ядерного оружия. Потому что это важно для всей Европы, и это многосторонняя структура. Альтернатива совместному использованию ядерного оружия НАТО — это различные виды двусторонних договоренностей. Что касается Германии, вы, конечно, можете решить, будет ли ядерное оружие в вашей стране. Но альтернативой является то, что у нас будет ядерное оружие в других странах Европы, также к востоку от Германии», — пояснил он.

По его словам, в мире не должно быть ядерного оружия. Но пока оно находится в других государствах, оно должна быть и в НАТО. Столтенберг подчеркнул, что это дает европейским союзникам «эффективный ядерный зонтик».

В то же время в России уже выступили против размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что это нарушает договор об отношениях между Россией и НАТО.

«Если он так действительно сказал, значит, для НАТО, коллективным голосом которого говорит генеральный секретарь, основного акта Россия — НАТО больше не существует», — пояснил он.

В этом документе НАТО отмечало, что не будет развертывать ядерное оружие на территории новых членов Альянса. В МИД РФ считают, что эти обязательства являются фундаментальными для системы безопасности в Европе.