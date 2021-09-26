«Настав час відкрити нову еру довіри і миру». Генсек ООН закликав світ знищити всю ядерну зброю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ знищити ядерну зброю.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter 26 вересня, у Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.
«Майже 14 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в усьому світі. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного винищення», — наголосив Гутерреш.
На думку генсека ООН, нині настав час назавжди «розвіяти хмару ядерного конфлікту», знищити ядерну зброю у світі та «відкрити нову еру довіри і миру».
- МАГАТЕ вважає, що за останні три місяці Іран збільшив запаси збагаченого урану в чотири рази. Іран не допускає інспекторів МАГАТЕ до обладнання для моніторингу, а надана раніше іранською стороною інформація про імовірні ядерні обʼєкти технічно несумісна з результатами спостережень.
- У березні ЗМІ повідомляли, що КНДР відновила роботу ядерного обʼєкта в Йонбені. Дані супутників свідчать про підготовку до створення боєголовок.