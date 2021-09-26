«Настав час відкрити нову еру довіри і миру». Генсек ООН закликав світ знищити всю ядерну зброю

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав світ знищити ядерну зброю.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter 26 вересня, у Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

«Майже 14 тисяч одиниць ядерної зброї зберігаються в усьому світі. Людство залишається неприпустимо близьким до ядерного винищення», — наголосив Гутерреш.