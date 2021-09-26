«Пришло время открыть новую эру доверия и мира». Генсек ООН призвал мир уничтожить все ядерное оружие

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал мир уничтожить ядерное оружие.
Об этом он написал на своей странице в Twitter 26 сентября, в Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия.
«Почти 14 тысяч единиц ядерного оружия хранятся во всем мире. Человечество остается недопустимо близким к ядерному уничтожению», — подчеркнул Гутерреш.
По мнению генсека ООН, сейчас пришло время навсегда «развеять облако ядерного конфликта», уничтожить ядерное оружие в мире и «открыть новую эру доверия и мира».
- МАГАТЭ считает, что за последние три месяца Иран увеличил запасы обогащенного урана в четыре раза. Иран не допускает инспекторов МАГАТЭ к оборудованию для мониторинга, а предоставленная ранее иранской стороной информация о возможных ядерных объектах технически несовместима с результатами наблюдений.
- В марте СМИ сообщали, что КНДР возобновила работу ядерного объекта в Йонбене. Данные спутников свидетельствуют о подготовке к созданию боеголовок.