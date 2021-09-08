МАГАТЭ: Иран увеличил запасы обогащенного урана в четыре раза

За последние три месяца Иран увеличил запасы обогащенного до 60% урана примерно в четыре раза — с 2,4 кг до 10 кг. Также выросли запасы обогащенного на 20% урана — с 62,8 кг до 84,3 кг.

Об этом сообщают Bloomberg, Reuters и «Радио Свобода» со ссылкой на отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Указано, что запасы обогащенного урана с чистотой менее 5% упали с 3 141 кг до 2 278 кг, но это из-за того, что большое количество двухпроцентного урана обогатили до чистоты в 5%.

Иран не пускает инспекторов МАГАТЭ к оборудованию для мониторинга, а предоставленная ранее иранской стороной информация о предполагаемых ядерных объектах технически несовместима с результатами наблюдений. МАГАТЭ так и не получила объяснений по поводу наличия частиц урана на нескольких объектах, которые Тегеран официально не декларировал как ядерные.