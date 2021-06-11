Глава Моссада намекнул на роль Израиля в атаках на ядерные объекты Ирана и устранение ядерщика Фаризаде

Директор израильской службы внешней разведки Моссад Йосеф (Йоси) Коэн, который уходит в отставку, намекнул на возможную причастность Израиля к недавним авариям на иранском ядерном объекте в Натанзе и устранению ученого-ядерщика Мошена Фаризаде с помощью пулемета дистанционного управления.
Как передает «Радио Свобода», вечером 10 июня Коэн на «12 канале» выступил с заявлением, в котором детально описал эти эпизоды.
Он показал, что прекрасно осведомлен о комплексах, строениях и убытках в Натанзе, причиненных минимум двумя отдельными взрывами за последний год.
Говоря об убийстве Фахризаде в ноябре 2020 года, он отметил, что ученый играл важную роль в вероятной военной иранской ядерной программе, и предостерег других иранских ученых, которые попытаются занять место Фахризаде.
Коэн при этом прямо не признал ответственность Израиля за вышеуказанные инциденты.
- 27 ноября 2020 года в Иране, в окрестностях Тегерана расстреляли ученого Мошена Фаризаде, которого называли «отцом иранской бомбы». СМИ сообщали, что ученого расстреляли из пулемета дистанционного управления, который находился в автомобиле. Иран прямо обвинил в убийстве Израиль.
- Ночью 11 апреля 2021 года в Иране на подземном заводе в городе Натанз произошла авария. На ядерном объекте, где происходит обогащение урана, неожиданно погас свет. Иран заявил о террористической атаке, а СМИ сообщали, что завод атаковали хакеры по заданию израильского Моссада. Израиль официально не подтвердил и не опроверг свою причастность.
- 10 апреля на заводе запустили новые центрифуги 164 IR-6 и 30 IR-5, которые могут быстрее обогащать уран. За запуском наблюдал президент Хасан Рухани. Он в очередной раз заявил, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирную цель и не направлена на создание оружия.
- Позднее оказалось, что авария вывела из строя более тысячи центрифуг для обогащения и очистки урана, а также разрушила наземную энергосистему. Иран возложил ответственность за авария на Израиль.