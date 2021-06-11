Глава Моссада намекнул на роль Израиля в атаках на ядерные объекты Ирана и устранение ядерщика Фаризаде

Директор израильской службы внешней разведки Моссад Йосеф (Йоси) Коэн, который уходит в отставку, намекнул на возможную причастность Израиля к недавним авариям на иранском ядерном объекте в Натанзе и устранению ученого-ядерщика Мошена Фаризаде с помощью пулемета дистанционного управления.

Как передает «Радио Свобода», вечером 10 июня Коэн на «12 канале» выступил с заявлением, в котором детально описал эти эпизоды.

Он показал, что прекрасно осведомлен о комплексах, строениях и убытках в Натанзе, причиненных минимум двумя отдельными взрывами за последний год.

Говоря об убийстве Фахризаде в ноябре 2020 года, он отметил, что ученый играл важную роль в вероятной военной иранской ядерной программе, и предостерег других иранских ученых, которые попытаются занять место Фахризаде.

Коэн при этом прямо не признал ответственность Израиля за вышеуказанные инциденты.