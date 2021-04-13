Авария на ядерном объекте Ирана вывела из строя свыше тысячи центрифуг

Авария на ядерном объекте в иранском Натанзе вывела из строя более тысячи центрифуг для обогащения и очистки урана, а также разрушила наземную энергосистему, питавшую центрифуги.

Как пишет BBC, иранские чиновники заявили о повреждении центрифуг на объекте глубиной 50 метров. Ущерб назван значительным.

Иран первоначально признал, что центрифуги были повреждены, но без уточнения. Теперь же для возобновления процесса обогащения может понадобиться не менее девяти месяцев.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф официально возлагает на Израиль ответственность. Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что инцидент можно рассматривать как «преступление против человечности», поскольку могла произойти катастрофа с большим количеством жертв.

Как передает Reuters, замглавы МИД Аббас Аракчи заявил, что с 14 апреля завод приступает к обогащению урана до уровня 60%. На объект поставят еще 1 тысячу новых центрифуг. По его словам, в Международное агентство по атомной энергии соответствующее уведомление уже отправлено.