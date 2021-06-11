Голова Моссаду натякнув на роль Ізраїлю в атаках на ядерні обʼєкти Ірану і усунення ядерника Фарізаде

Директор ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад Йосеф (Йосі) Коен, який йде у відставку, натякнув на можливу причетність Ізраїлю до недавніх аварій на іранському ядерному обʼєкті в Натанзі і усунення вченого-ядерника Мошена Фарізаде за допомогою кулемета дистанційного керування.

Як передає «Радіо Свобода», увечері 10 червня Коен на «12 каналі» виступив із заявою, в якій детально описав ці епізоди.

Він показав, що прекрасно обізнаний про комплекси, споруди і збитки в Натанзі, завдані мінімум двома окремими вибухами за останній рік.

Говорячи про вбивство Фахрізаде в листопаді 2020 року, він зазначив, що вчений відігравав важливу роль у ймовірній військовій іранській ядерній програмі, і застеріг інших іранських вчених, які спробують зайняти місце Фахрізаде.

Коен при цьому прямо не визнав відповідальність Ізраїлю за вищевказані інциденти.