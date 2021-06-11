Голова Моссаду натякнув на роль Ізраїлю в атаках на ядерні обʼєкти Ірану і усунення ядерника Фарізаде

Директор ізраїльської служби зовнішньої розвідки Моссад Йосеф (Йосі) Коен, який йде у відставку, натякнув на можливу причетність Ізраїлю до недавніх аварій на іранському ядерному обʼєкті в Натанзі і усунення вченого-ядерника Мошена Фарізаде за допомогою кулемета дистанційного керування.
Як передає «Радіо Свобода», увечері 10 червня Коен на «12 каналі» виступив із заявою, в якій детально описав ці епізоди.
Він показав, що прекрасно обізнаний про комплекси, споруди і збитки в Натанзі, завдані мінімум двома окремими вибухами за останній рік.
Говорячи про вбивство Фахрізаде в листопаді 2020 року, він зазначив, що вчений відігравав важливу роль у ймовірній військовій іранській ядерній програмі, і застеріг інших іранських вчених, які спробують зайняти місце Фахрізаде.
Коен при цьому прямо не визнав відповідальність Ізраїлю за вищевказані інциденти.
- 27 листопада 2020 року в Ірані, в околицях Тегерана розстріляли вченого Мошена Фарізаде, якого називали «батьком іранської бомби». ЗМІ повідомляли, що вченого розстріляли з кулемета дистанційного керування, який знаходився в автомобілі. Іран прямо звинуватив у вбивстві Ізраїль.
- Вночі 11 квітня в Ірані на підземному заводі в місті Натанзі сталася аварія. На ядерному обʼєкті, де відбувається збагачення урану, несподівано зникло світло. Іран заявив про терористичну атаку, а ЗМІ повідомляли, що завод атакували хакери за завданням ізраїльського Моссаду. Ізраїль офіційно не підтвердив і не спростував свою причетність.
- 10 квітня на заводі запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він укотре заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- Пізніше виявилося, що аварія вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення і очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему. Іран поклав відповідальність за аварію на Ізраїль.