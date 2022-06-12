Події 12 червня: У Маріуполі виселяють людей із домівок, у Бердянську та Мелітополі вибухи, Україна експортуватиме зерно через Польщу та Румунію

Напередодні українські військові на південному напрямку знищили три польових склади боєприпасів росіян. Авіація окупантів вдарила по Кам’янському Запорізької області. По інших селах регіону гатили з «Градів», «Смерчів» і танків. Внаслідок учорашнього удару росіян по Чорткову Тернопільської області постраждали 23 людини, серед них ― 12-річна дівчинка. Російські ракети зруйнували військовий обʼєкт і чотири будинки. На Харківщині окупанти обстрілювали Харківський район, зокрема Малоланилівську громаду, Чугуївський та Ізюмський райони. Через це спалахнули пожежі в приватних будинках, нежитлових приміщеннях та лісосмугах. Війська росії обстріляли два райони Дніпропетровської області ― Синельниківський та Криворізький. У Покровській громаді загинула жінка, обстріли зруйнували будинок.

Збройні сили України контролюють третину міста Сєвєродонецьк Луганської області, вуличні бої тривають. Виїхати з околиць міста можливо, але небезпечно. Евакуації із самого Сєвєродонецька немає.

На всіх частково зруйнованих будинках у Маріуполі з’явилися повідомлення від окупантів про знесення упродовж двох тижнів. Людей виселяють, але на запитання, де маріупольці будуть жити, росіяни не відповідають. Компенсацій для мешканців міста не буде, заяви маріупольців переробляють з «компенсації» на «допомогу по ремонту».

Під час двох обмінів тілами загиблих Україні віддали тіла 220 захисників «Азовсталі», третина — це «азовці», триває процес упізнання. Повернути треба ще стільки ж тіл з «Азовсталі», перемовини тривають.

Зранку в окупованому Бердянську пролунали три вибухи. Крім того, у захопленому місті Мелітополі прогримів вибух біля будівлі МВС. Російське пропагандистське видання РИА пише про двох постраждалих людей і заявляє про «теракт». За даними видання, вибухівка нібито була закладена в урну біля приміщення поліції.

Комісія ООН прибула до України для розслідування воєнних злочинів. Віцеспікер Верховної Ради України Олена Кондратюк заявила, що мета комісії — зафіксувати воєнні злочини та порушення прав людини.

Україна створила маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна, тривають перемовини з країнами Балтії. Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. Оскільки росія блокує українські порти, в Україні залишається 23,5 мільйона тонн зернових та олійних культур.

Німецька компанія Rheinmetall повідомила, що готова негайно передати Україні декілька БМП Marder. Вони були зняті зі зберігання і модернізовані, тепер чекають лише дозволу від уряду.

Британська компанія QinetiQ передасть Україні 10 роботів-саперів TALON. Заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький повідомив, що до початку війни українські сапери мали в розпорядженні 12 таких роботів, тепер їх буде 22.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган анонсував нові переговори з лідером України Володимиром Зеленським та головою росії путіним. Підготовка до переговорів розпочнеться наступного тижня. Основною темою буде розблокування морського експорту українського зерна.