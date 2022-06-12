Німецький виробник Rheinmetall готовий негайно передати Україні декілька БМП Marder

Німецька компанія Rheinmetall повідомила, що готова негайно передати Україні декілька БМП Marder. Вони були зняті зі зберігання, модернізовані і тепер чекають лише дозволу від уряду.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер в інтервʼю Bild.

За його словами, пʼять машин уже готові до відправки. А загалом компанія зараз модернізує 100 таких БМП.

«Зараз триває ремонт 100 бойових машин піхоти Marder, перші машини вже готові. Коли та куди їх мають доставити, вирішує федеральний уряд», — сказав Паппергер.

Крім цього, на заводі наразі модернізують 88 танків Leopard.