Ексомбудсмен Денісова: З даними про зґвалтування окупантами до правоохоронців мають звертатися психологи

Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пояснила, яку саме інформацію передавала до правоохоронних органів від жертв зґвалтування російськими військовими.
Про це вона розповіла в інтервʼю «Бабелю».
Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова в коментарі «Бабелю» заявляла, що Денісова не передавала їй матеріали щодо зґвалтувань, про які писала в соціальних мережах. Ексомбудсмен пояснила, що передавала тільки ті матеріали, коли громадяни зверталися до уповноваженого.
«Можливості передати інформацію, яку я отримувала від психологів, не було. Психологи-консультанти лінії ЮНІСЕФ самостійно звернулися до правоохоронних органів. Тому що це вони повинні звернутися. Потрібно запитати у правоохоронних органів, чи зверталися вони», — підкреслила Денісова.
- 31 травня Верховна Рада звільнила Денісову. Нардеп Павло Фролов тоді заявив, що фракція «Слуга народу» ініціювала звільнення Денісової, оскільки з початку війни вона майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту й обміну полонених, протидії депортації дорослих та дітей з окупованих територій, іншої правозахисної діяльності. Усі ці питання вимушено вирішувала віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук.
- Сама Денісова назвала своє звільнення незаконним і повідомила, що буде оскаржувати його в суді.