Зеленський: Ніяких альтернатив членству України у Європейському Союзі немає

Володимир Зеленський заявив, що в України наразі немає жодної альтернативи вступу до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.

«Ми б це не розглядали, якщо б навіть була пропозиція», — сказав він.

Зеленський також наголосив, що домовленості з Великою Британією про оборонний союз — це один із кроків для гарантій безпеки Україні, але не альтернатива ЄС.

«Над безпековим союзом ми працюємо, також паралельно із санкційною платформою є безпекова, яку очолив Расмуссен. Вони працюють над гарантіями безпеки для України. І не тільки для України, вважаю, це потрібно Європі. Але це не альтернатива», — додав президент.