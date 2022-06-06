Зеленський: Ніяких альтернатив членству України у Європейському Союзі немає

Володимир Зеленський заявив, що в України наразі немає жодної альтернативи вступу до Європейського Союзу.
Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.
«Ми б це не розглядали, якщо б навіть була пропозиція», — сказав він.
Зеленський також наголосив, що домовленості з Великою Британією про оборонний союз — це один із кроків для гарантій безпеки Україні, але не альтернатива ЄС.
«Над безпековим союзом ми працюємо, також паралельно із санкційною платформою є безпекова, яку очолив Расмуссен. Вони працюють над гарантіями безпеки для України. І не тільки для України, вважаю, це потрібно Європі. Але це не альтернатива», — додав президент.
- Лідери Європейського Союзу на своєму наступному саміті, запланованому на червень, розглянуть заявку України на членство в ЄС.
- Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував створити новий альянс з Україною, Польщею, країнами Балтії та, можливо, Туреччиною.
- Канцлер Австрії Карл Негаммер закликав до створення «проміжного етапу» між співробітництвом і повноправним членством у Європейському Союзі для України та Молдови.