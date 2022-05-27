Corriere Della Sera: Британія запропонувала Україні створити альтернативний ЄС альянс

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пропонує створити альянс з Україною, Польщею, країнами Балтії та, можливо, Туреччиною. Альянс має обʼєднати країни, незадоволені політикою ЄС, а також діями Німеччини у відповідь на військову агресію росії

Про це повідомляє найбільша італійська газета Corriere Della Sera.

Новий «політичний, економічний та військовий союз» має стати альтернативою Євросоюзу для протидії росії.

Ця модель передбачає залучення Британії як лідера, також ідеться безпосередньо про Україну, Польщу, Литву, Латвію, Естонію і, можливо, Туреччину на пізнішому етапі.

Джерела за межами Лондону кажуть, що це має бути «союз держав, які ревно ставляться до свого національного суверенітету, ліберальні в економіці та сповнені рішучості виявити максимальну непримиренність до військової загрози москви».

За даними видання, Джонсон займається цією ідеєю понад місяць і представив її президенту Володимиру Зеленському під час візиту до Києва на початку квітня. Після повернення британського премʼєра переговори продовжилися.

Київ поки не зайняв позиції щодо британської ідеї, але й не зупинив її в зародку, зазначають у виданні.

Наразі Зеленський чекає на саміт ЄС 23 червня, на якому Україна може отримати статус кандидата в члени в ЄС. Однак якщо цього статусу їй не нададуть, Київ може серйозніше поставитися до пропозиції Джонсона.